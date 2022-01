Milano, rapina un supermercato ma viene arrestato in flagranza di reato: in manette un 52enne Un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano per aver rapinato un supermercato in via Mille Lire. Addosso gli sono stati trovati seicento euro in contanti.

Un uomo di 52 anni è stato arrestato in flagranza di reato nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 gennaio, a Milano, in via Mille Lire. Il 52enne, già noto alle forze dell'ordine per reati simili, è accusato di rapina aggravata per aver derubato un supermercato della zona. Secondo quanto comunicato dalla Questura, il rapinatore è stato notato da una pattuglia della Squadra Mobile di Milano mentre entrava e usciva rapidamente dal superstore. Una volta salito in macchina, si è allontanato ad alta velocità dalla scena del delitto.

Rapina un supermercato, arrestato in flagranza di reato dalla polizia

A seguito di rapidi accertamenti, gli agenti della Mobile hanno accertato l'avvenuta rapina mettendosi subito sulle tracce del fuggitivo, trovato poco dopo all'esterno di un bar. I poliziotti hanno quindi proceduto alla perquisizione dell'uomo ritrovando seicento euro in contanti, bottino della rapina, e una pistola scacciacani nascosta dietro una fioriera del locale con la quale aveva appena commesso il reato. Le indagini della Squadra Mobile di Milano, guidata da Marco Calì, sono scaturite dall'analisi di almeno 14 altre diverse rapine operate negli ultimi tempi in città con lo stesso modus operandi. L'uomo, dopo essere stato arrestato, è stato portato in carcere.

Ventenne rapina due farmacive, arrestato

Negli scorsi giorni il Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Milano ha arrestato un ragazzo di vent'anni accusato di aver rapinato due farmacie nel giro di pochi minuti. Secondo quanto comunicato dall'Arma, anche in questa occasione il rapinatore si è servito di una scacciacani per intimorire clienti e dipendenti delle attività. Per non farsi riconoscere, poi, aveva indossato un passamontagna e un cappuccio. Il ragazzo è stato arrestato mentre rapinava la seconda farmacia. Dopo accertamenti, è risultato essere pregiudicato per reati contro il patrimonio. Ora è accusato di rapina continuata aggravata.