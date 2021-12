Milano, ventenne rapina due farmacie con una scacciacani: arrestato Un ragazzo di vent’anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano per aver rapinato due farmacie, una in via Silva e l’altra in via Grosotto.

Un ragazzo di vent'anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano per aver rapinato due farmacie, una in via Silva e l'altra in via Grosotto. Il ventenne, secondo quanto riportato dall'Arma, ha utilizzato una scacciacani, coprendosi il volto con un passamontagna e un cappuccio. Il ragazzo risulta essere già pregiudicato per reati contro il patrimonio. Ora, invece, deve rispondere dell'accusa di rapina continuata aggravata.

Compie due rapine in farmacia, arrestato ventenne

L'intervento dei militari si è reso necessario per sventare il tentativo di rapina in corso in una farmacia. Allertati da alcuni testimoni, i carabinieri si sono precipitati nella farmacia di via Silva trovando il malvivente già bloccato da un cliente dell'attività che li attendeva affinché procedessero con l'arresto. Ad aiutare l'uomo nel tentativo di placcaggio del rapinatore, anche gli agenti della polizia locale che si trovavano in zona per un normale giro di controllo delle strade. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, il ventenne era entrato in farmacia col volto coperto e armato di scacciacani. Dopo essersi fatto consegnare l'incasso, aveva tentato la fuga poi interrotta da un avventore della farmacia. Inoltre, gli accertamenti dei militari hanno fatto sì che venisse scoperta una seconda rapina, operata in una farmacia di via Grosotto. Addosso al ventenne i carabinieri hanno trovato 250 euro in contati, la scacciacani utilizzata per spaventare i presenti e 2,5 grammi di hashish. Per questo è stato segnalato in quanto detentore di stupefacenti. Al momento il ventenne si trova rinchiuso nel carcere di San Vittore a Milano.