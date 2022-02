Rapine sui treni regionali: arrestati tre minorenni Tre ragazzi minorenni, baby rapinatori, sono stati arrestati dalla polizia ferroviaria di Milano Bovisa con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Tre ragazzi minorenni, baby rapinatori, sono stati arrestati dalla polizia ferroviaria di Milano Bovisa con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Gli agenti hanno eseguito le misure di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Milano.

Arrestati tre baby rapinatori di 14, 15 e 16 anni

I tre giovanissimi, due di origini marocchine e uno italiano, hanno tra i 14 e i 16 anni. Secondo quanto raccolto dalle indagini, i tre hanno messo a segno un furto con minaccia nel mese di dicembre 2021 a bordo di un treno regionale della linea Saronno – Milano Bovisa. In quell'occasione, riferisce la polizia, i tre minorenni hanno minacciato con un coltello altri tre coetanei per farsi consegnare una collana di una delle vittime, maggiorenne, che però ha reagito e ha fatto desistere gli aggressori. Un mese più tardi, invece, uno dei baby rapinatori, il 14enne, ha rapinato un altro minorenne minacciandolo con un coltello per rubargli il monopattino elettrico.

Due di loro portati in carcere, il terzo in Comunità

Il gip, "considerate le modalità criminose con cui hanno perpetrato le rapine a bordo dei treni e la loro pericolosità, tali da renderli gravemente indiziati di fatti delittuosi commessi in un breve lasso di tempo", ha quindi disposto il loro arresto. Dopo essere stati fermati e identificati, gli agenti della polizia li hanno trasferiti in strutture diverse: i due minorenni di origine marocchina sono stati accompagnati presso il carcere minorile di Benevento mentre il ragazzino italiano sarà spostato in una Comunità nel Varesotto restando a disposizione dell'autorità giudiziaria.