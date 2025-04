video suggerito

Arrestato Ruggero Caso, il bodybuilder influencer: in casa aveva mefedrone e sostanze dopanti Ruggero Caso è stato arrestato nei giorni scorsi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il bodybuilder 49enne, ora sottoposto a obbligo di firma, aveva in casa mefedrone e sostanze anabolizzanti e dopanti.

A cura di Enrico Spaccini

Ruggero Caso (foto da Instagram)

Il bodybuilder Ruggero Caso, tra i più noti in Italia, è stato arrestato nei giorni scorsi a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione i carabinieri avrebbero trovato nella sua abitazione, in zona Porta Romana, circa 350 grammi di mefedrone (sostanza psicoattiva con alcuni effetti assimilabili alla cocaina) in parte suddivisa in 30 dosi che, secondo gli investigatori, avrebbe poi rivenduto. Il 49enne, processato per direttissima, è stato sottoposto all'obbligo di firma.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, la perquisizione sarebbe avvenuta un paio di settimane fa. I carabinieri della Terza sezione del nucleo Investigativo, insieme ai militari del Nas e all'unità cinofila, avrebbero trovato all'interno dell'abitazione di Caso mefedrone e sostanze anabolizzanti e dopanti.

Le forze dell'ordine avrebbero poi sequestrato al bodybuilder da oltre 180mila follower su Instagram anche il materiale necessario per confezionare dosi e un bilancino di precisione, oltre a 3.720 euro in contanti. Arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto a processo per direttissima. Il 49enne, che non ha mai avuto problemi con la giustizia, è stato sottoposto all'obbligo di firma per due volte alla settimana presso la caserma dei carabinieri della Compagnia Duomo.