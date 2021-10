Arrestato professionista a Crema: è accusato di prostituzione minorile e pedopornografia Renato Crotti, noto professionista di Crema e già nell’occhio di ciclone per un’altra inchiesta relativa alla sottrazione dei fondi per una onlus, è stato accusato di prostituzione minorile e possesso di materiale pedopornografico. Il 55enne è stato quindi arrestato e portato in carcere a Cremona.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe creato una rete di contatti con diverse persone, tra le quali alcune minorenni, con le quali si sarebbe scambiato materiale pornografico e in alcuni casi avrebbe avuto dei rapporti sessuali: Renato Crotti, professionista 55enne di Crema, è stato arrestato nella mattinata di oggi, sabato 23 ottobre, con l'accusa di prostituzione minorile e possesso di materiale pedopornografico. L'esecuzione della misura cautelare arriva dopo un'indagine condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Cremona.

L'indagine nata dall'inchiesta sulla sottrazione dei fondi di una onlus

L'indagine nasce dall'inchiesta sulla sottrazione dei fondi della onlus "Uniti per la provincia di Cremona": all'ente sarebbero stati sottrati in maniera illecita quattro milioni di euro che erano destinati a finanziarie progetti anti-Covid cercando di aiutare soprattutto gli ospedali. In totale sono state iscritte al registro degli indagati tre persone, tra cui il 55enne. Crotti infatti era stato indagato per associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita e alla truffa avendo gestito in passato l'ente.

Le analisi dei dispositivi elettronici

Sono state proprio queste indagini a portare gli inquirenti a sequestrare i dispositivi del 55enne e volerli analizzare. Da questi approfondimenti è emerso che Crotti aveva messo in piedi questa rete di contatti. Persone che, in alcuni casi, avrebbe testimoniato la natura di questi contatti. Alla luce degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia ha disposto l'ordinanza di custodia cautelare. Crotti è stato così portato in carcere.