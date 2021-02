Mirko Rosa, il noto imprenditore ed ex proprietario di negozi compro oro – conosciuto con l'appellativo "Mirko Oro" – è stato arrestato in Svizzera. Il 46enne era ricercato dai carabinieri del comando provinciale di Varese: l'uomo infatti era fuggito dopo aver avuto notizia di un mandato di cattura nei suoi confronti per i reati di truffa, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, uccisione di animali, riciclaggio, pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale, simulazione di reato e resistenza a pubblico ufficiale.

"Non mi prenderete mai": così Mirko Oro insultava i carabinieri

L'imprenditore avrebbe tentato di nascondere la sua posizione postando video sui social che lo facessero risultare altrove. E proprio in questi video, pubblicati su Tik Tok, l'uomo ha spesso insultato le forze dell'ordine: "Maresciallo sprecate soldi, non mi prenderete mai". I militari, che avevano monitorato i suoi spostamenti in diversi paesi e una volta ottenuto il mandato di arresto europeo, lo hanno così arrestato. Attualmente si trova nel carcere di Lugano in attesa di estradizione. Intanto i carabinieri indagano anche su eventuali responsabilità da parte di terze persone che, in qualche modo, hanno favorito la latitanza dell'uomo.

L'inchiesta Gold Finger

Dagli eccessi ai reati: l'ex re dei negozi "compro oro" è spesso balzato agli onori di cronaca per le sue attività. In molti ricordano quando decise di girare per le strade di Lugano a bordo di una limousine sulla cui fiancheggiata appariva una bestemmia. E in tanti altri ricordano quando nel 2015 era finito nell'inchiesta "Gold Finger" della guardia di finanza di Legnano con l'accusa di evasione fiscale, ricettazione e false fatturazioni. E proprio per questi reati era stato condannato in via definitiva a tre anni e due mesi di carcere. Gli inquirenti lo accusavano di un'evasione pari a 3,7 milioni di euro.