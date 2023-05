Arrestato il rapinatore seriale di parrocchie: si intrufolava mentre i fedeli pregavano Un 22enne è stato arrestato con l’accusa di aver rapinato supermercati e parrocchie a San Giuliano Milanese. Approfittando delle riunioni dei fedeli, si introduceva negli oratori per portare via soldi e bevande.

A cura di Enrico Spaccini

Un’immagine registrata da una telecamera di sorveglianza

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di San Giuliano Milanese (nella Città Metropolitana di Milano) con l'accusa di aver commesso almeno sei furti in poco più di un mese, tra il 5 febbraio e il 15 marzo scorso. Gli obiettivi preferiti dal giovane sarebbero soprattutto parrocchie e supermercati, tutti in zona San Giuliano Milanese.

Ad allertare i militari erano stati alcuni residenti preoccupati in particolare per i colpi messi a segno negli oratori delle parrocchie di Santa Maria a Zivido e Santa Maria Ausiliatrice. A incastrare il 22enne sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e alcuni testimoni.

I primi tre colpi

Il primo colpo di cui viene accusato il giovane risale al 5 febbraio scorso. Dalle telecamere si è potuto vedere come un ragazzo abbia danneggiato una delle porte d'ingresso del centro commerciale ‘San Giuliano' nel tentativo di entrare per rubare qualcosa. L'allarme, però, lo ha messo in fuga.

Dopo solo tre giorni, lo stesso ragazzo ha forzato la porta secondaria di un negozio gestito da cittadini cinesi. Questa volta è riuscito a entrare e a portare via bigiotteria e altra merce per un valore totale di circa 500 euro. Il terzo colpo è del 10 febbraio, quando è riuscito a entrare in un supermercato e a prelevare alcuni prodotti di genere alimentare. Scappando, però, ha incrociato un vigilante che gli ha sparato ferendolo lievemente a un braccio.

I furti nelle parrocchie e l'arresto

I colpi agli oratori risalgono tutti a marzo: l'1, il 4 e il 15 del mese è riuscito a impossessarsi di denaro, bevande e cibo vario custoditi nelle parrocchie di Santa Maria a Zivido e Santa Maria Ausiliatrice di San Giuliano Milanese. Nel compiere questi furti, ha anche causato ingenti danni alle porte d'ingresso, ai registratori di cassa ed al mobilio.

Da qui la preoccupazione dei residenti e delle comunità parrocchiali. Infatti, nell'orario in cui ha commesso quei colpi, poco lontano religiosi e fedeli si stavano riunendo per riunioni e attività varie. Una volta individuato, il 22enne è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari.