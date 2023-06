Entra in un bar e minaccia i clienti con una pistola: arrestato mentre tenta la fuga Un uomo di 47 anni è entrato in un bar di Cologno Monzese, nel Milanese, impugnando una pistola e urlando: ha minacciato anche i carabinieri quando sono giunti sul posto.

A cura di Giorgia Venturini

L’arma sequestrata al 47enne

Momenti di paura nel pomeriggio di sabato 10 giugno in un bar di Cologno Monzese, alle porte di Milano. Un uomo di 47 anni è entrato nel locale impugnando una pistola e urlando: subito le altre persone all'interno di un bar in viale Lombardia si sono preoccupate e hanno chiamato i soccorsi.

Intervento nel bar dei carabinieri

Una volta i carabinieri arrivati subito sul posto hanno cercato di fermare il 47enne: questo ha impugnato ancora la pistola contro i militari prima di fuggire via a bordo della proprio auto. Ma la fuga per lui è durata poco: i carabinieri lo hanno rintracciato in breve tempo mentre gettava a terra la pistola, un revolver Smith & Wesson. Per il 47enne sono scattate le manette con l'accusa di porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico e ricettazione.

L'arma era stata rubata nel 2000

Dagli ulteriori accertamenti infatti è emerso che la pistola fosse il bottino di un furto avvenuto l'11 gennaio del 2000 quando l'ex proprietario di 88 anni ne aveva denunciato la scomparsa. Ora la pistola si trova sotto sequestro: non è chiaro se l'uomo fosse l'autore del furto o in che mani passata prima di arrivare a quelle dell'arrestato. L'uomo si trova ora in carcere a Monza a disposizione delle autorità giudiziarie.