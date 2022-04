Arrestato il molestatore seriale in monopattino: ha palpeggiato il sedere di tre donne Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri a Melzo con l’accusa di violenza sessuale. A bordo di un monopattino elettrico avrebbe avvicinato e palpeggiato sui glutei tre donne in tre circostanze diverse.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Sono finiti al centro delle polemiche per via della loro presunta pericolosità per quanto riguarda gli incidenti stradali. Sono stati utilizzati per compiere rapine, e adesso i monopattini elettrici finiscono al centro di un altro caso di cronaca. Riguarda un ragazzo che, spostandosi a bordo del mezzo elettrico, avrebbe palpeggiato tre diverse donne. Gli episodi, avvenuti in circostanze distinte tra loro, sarebbero avvenuti a Melzo, in provincia di Milano, tra l'agosto del 2021 e lo scorso marzo. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Melzo, il ragazzo, un 24enne di nazionalità egiziana, in tutte le circostanze si sarebbe avvicinato alle donne a bordo di un monopattino elettrico e, dopo aver fatto alle stesse degli apprezzamenti fisici non richiesti, le avrebbe palpeggiate sui glutei per poi scappare.

Il ragazzo è stato riconosciuto dalle tre vittime: è ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale

Per le loro indagini i militari dell'Arma si sono avvalsi dei filmati di alcune telecamere di videosorveglianza sparse sul territorio, dei racconti di alcuni testimoni nonché della collaborazione delle stesse vittime, che avrebbero riconosciuto attraverso alcune foto il molestatore seriale in monopattino. E così per il 24enne è scattato l'arresto: lo scorso lunedì 25 aprile il giovane è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari di Milano ed eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Milano. L'accusa di cui deve rispondere il ragazzo è pesante: violenza sessuale.