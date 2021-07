Su di lui pendeva un mandato d'arresto internazionale emesso dalla giudice per le indagini preliminari Chiara Valori nel febbraio del 2020 dopo le richieste dei pubblici ministeri Paolo Filipponi e Giovanni Polizzi. E dopo averlo perso di vista, scomparso tra Messico, Hong Kong, Dubai e Singapore, le autorità indonesiane di Giacarta hanno dato esecuzione al mandato, arrestandolo. A finire in manette è il broker Massimo Bochiccio, accusato di aver truffato per milioni di euro personaggi noti dello sport: su tutti, Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter, Marcello e Davide Lippi, ed El Shaarawy. Tutti gli hanno fatto causa. Ma c'è di più, perché secondo l'accusa Bochicchio avrebbe poi riciclato denaro sporco, illecito. Le vittime, in questo caso, non potranno – per ovvi motivi – denunciarlo. Intanto la gip Valori gli ha fatto sequestrare 10,9 milioni di euro che sarebbero stati destinati a sei di loro.

Il broker che ha truffato Conte, Lippi ed El Shaarawy

La notizia dell'arresto di Bochicchio, data da L'Espresso, rappresenta un nuovo capitolo di un'inchiesta per riciclaggio condotta dalla guardia di finanza di Milano. Fino a poco fa, le indagini erano coordinate dalla Procura di Milano che di recente ha passato il caso alla Procura di Roma. I pm laziali stimano che nel triennio 2007-2010 Bochicchio, ex banchiere di Hsbc Bank di Londra, abbia ricevuto almeno 300 milioni di euro sul fondo Tiber più ulteriori 200 milioni dalla società Kidman, una società che, attraverso un gioco di carte false, è stata fatta passare per un'entità di Hsbc stessa. Anche Conte, Lippi, El Shaarawy, Evra e gli altri truffati, gli avevano affidato ingenti somme di denaro da essere reinvestite. Lo stesso Bochicchio, in un'intercettazione datata 25 agosto 2020 – riporta il Corriere della sera – diceva di stare gestendo "un investimento di ben un miliardo e 800 milioni di euro". Tra i suoi clienti, anche l'ambasciatore italiano in Gran Bretagna Raffaele Trombetta. Dopo le cause arrivate contro di lui, i giudici di Londra gli hanno congelato 33 milioni di sterline.