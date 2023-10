Arrestato a Brescia un latitante tedesco da due anni: si nascondeva nel bunker di una villa Un cittadino tedesco è stato arrestato a Brescia dopo due anni di latitanza: è stato trovato nel bunker di una villa in scarse condizioni igieniche.

A cura di Giorgia Venturini

Le forze dell'ordine cercavano da due anni un cittadino tedesco su cui pendeva un mandato d’arresto europeo emesso dalla Germania: era stato condannato a 10 anni per una truffa da 200mila euro. Alla fine l'uomo è stato trovato a Brescia, si nascondeva nel bunker di una villa.

L'arresto dopo due anni di latitante

Le indagini andavano avanti da mesi e ha coinvolto la cooperazione internazionale di polizia da parte delle Autorità tedesche, per la quale è stata interessata la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Brescia. Gli agenti sono riusciti a risalire al ricercato risalendo all'email privata del ricercato: è stato scoperto che questo ne aveva fatto uso mentre si trovava in provincia di Brescia. E nel dettaglio proprio in una villa di lusso di proprietà di una donna tedesca. In poco tempo le forze dell'ordine si sono precipitati in casa. Qui hanno trovato il latitante ben nascosto in un bunker sotterraneo: non aveva una adeguata illuminazione e dalle condizioni igieniche precarie. Era inoltre circondato da molte telecamere.

Arrestata anche la proprietaria della villa

Per lui ora sono scattate le manette. Anche la proprietaria della villa è indagata per reato di favoreggiamento personale per aver nascosto l'amico. Ora si procederà a capire nel dettaglio dove ha trascorso i due anni di latitanza, se sempre nella lussuosa villa o anche altrove.