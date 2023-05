Arrestato a Bergamo un ragazzino sostenitore dell’Isis: stava preparando un attentato incendiario Un ragazzino è stato arrestato a Bergamo perché accusato di essere un sostenitore del terrorismo e dell’Isis: stava pianificando un attentato incendiario nella sua città.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzino è stato arrestato a Bergamo perché accusato di essere un sostenitore del terrorismo jihadista: il minorenne dovrà infatti rispondere di associazione con finalità di terrorismo, addestramento, apologia e istigazione a delinquere aggravate. Sembrerebbe che il giovane condividesse sui social video di propaganda jihadista riconducibili all'Isis. Dalle indagini risulterebbe che fosse parte di una rete di giovani internauti sostenitori del Daesh e cioè dello Stato islamico.

Stava organizzando un attentato incendiario in città

Il ragazzino, in questi mesi, è stato monitorato dai poliziotti della Digos di Bergamo e di Brescia e del Servizio per il contrasto all'estremismo e al terrorismo esterno della direzione centrale della polizia di prevenzione. Hanno notato un rapido processo di radicalizzazione violenta: sembrerebbe infatti che stesse organizzando un attentato incendiario nella zona in cui vive.

Il comparto dell'Intelligence e le forze di polizia straniera, hanno permesso di scoprire che apparteneva a una rete di giovani internauti, presenti sia in Europa che in America, che sono stati arrestati nelle scorse settimane.

Leggi anche Chi era Andrea Dall'Ara, il trentenne morto dopo essere stato investito da un pirata della strada

I video in cui esortava i giovani a organizzare azioni violente

Gli investigatori lo hanno inoltre trovato in possesso di diversi contenuti che erano proprio riconducibili allo Stato Islamico, tra cui video di esecuzioni e manuali che facevano riferimento ad armi. confezione di ordigni.

Lo stesso diffondeva questi video in rete esortando gli altri ragazzi a passare all'azione: il ragazzino è stato fermato su disposizione della Procura e il suo fermo è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni.