Arrestati 3 ultras del Milan per aggressione: tra loro un amico della guardia del corpo di Fedez

A cura di Matilde Peretto

Alessandro Sticco, uno degli ultrà arrestati

Tre ultras del Milan sono stati arrestati dalla Digos nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 maggio a Milano. Sono accusati di aver aggredito un cittadino romeno a coltellate nella sera di sabato scorso in via Capecelatro, fuori dalla pizzeria "Al Meazza". La vittima dell'aggressione è stata ferita dopo la partita avvenuta a San Siro contro il Cagliari. È stato accoltellato all'inguine e se la caverà con 15 giorni di prognosi. Gli aggressori, arrestati, sono Alessandro Sticco, detto "Shrek", Islam Hagag alias Alex Cologno e Luigi Magrini.

L'aggressione fuori dallo stadio di San Siro

Alla fine della partita di sabato 11 maggio, disputata tra Milan e Cagliari, tre ultras della squadra rosso-nera hanno aggredito un altro tifoso. Si tratta di un cittadino romeno di 25 anni. È successo fuori dalla pizzeria "Al Meazza", in via Capecelatro a Milano. È stato colpito con sedie, tavolini, e preso a botte. Infine, ha ricevuto delle coltellate all'inguine e al fianco. Dopo essere stato ricoverato in codice giallo all'ospedale San Carlo, gli sono stati dati 15 giorni di prognosi.

Gli aggressori sono tre ultras della Curva Sud del Milan: Alessandro Sticco, detto "Shrek", 42enne, Islam Hagag alias Alex Cologno, 35enne, e Luigi Magrini, di 43 anni. "Shrek" è uno degli ultra più vicini al capo storico Luca Lucci, nonché a Christian Roisello, il bodyguard di Fedez. L'intera aggressione, ripresa dalle telecamere di sorveglianza poste all'esterno dal locale in cui la vittima è stata accoltellata, mostra una specie di raid contro il cittadino romeno.

L'arresto e le accuse

I tre ultras sono stati arrestati in flagranza differita per l'aggressione al giovane 25enne avvenuta davanti alla pizzeria "Al Meazza", poco dopo la fine della partita tra Milan e Cagliari. I tre uomini dovranno rispondere di lesioni pluriaggravate nei confronti della vittima, colpita con sedie, tavolini, presa a botte e poi accoltellata.

La pm di turno, Francesca Crupi, ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per l'ultra che avrebbe accoltellato la vittima, mentre ha chiesto gli arresti domiciliari per gli altri due aggressori coinvolti. Su tali richieste deciderà il giudice per le indagini preliminari (gip) di Milano, Teresa de Pasquale, dopo gli interrogatori di domani, martedì 14 maggio.