Arianna Forni muore a 37 anni dopo la caduta in wakeboard: si indaga sulla dinamica dell’incidente È morta Arianna Forni, 37 anni, dopo essere stata coinvolta in un grave incidente venerdì 30 agosto mentre praticava wakeboard. all’Awake Sports Center di Dello (Brescia). Le indagini dei carabinieri su dinamica e velocità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Arianna Forni

È morta nella serata di sabato 31 agosto Arianna Forni, 37 anni, dopo essere stata coinvolta in un grave incidente nel pomeriggio del giorno prima all’Awake Sports Center di Dello (Brescia) mentre praticava wakeboard, attività di cui era da tempo grande appassionata.

La donna, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Civile di Brescia, per ragioni ancora da chiarire intorno alle 17.30 di venerdì 30 agosto avrebbe perso il controllo della sua tavola, trainata da un cavo automatico, mentre compiva alcune evoluzioni. Qui la caduta nell'acqua del laghetto artificiale e lo schianto fatale: la 37enne milanese avrebbe battuto la testa con violenza, perdendo immediatamente i sensi.

Trascinata a riva dal personale della struttura, Arianna Forni è stata rianimata a lungo dai sanitari del 118 e poi trasferita in codice rosso a bordo dell'elicottero. Giunta già in condizioni critiche, si è spenta il giorno successivo in un letto di ospedale: troppo forti sono stati i traumi riportati dopo l'impatto con l'acqua del bacino, probabilmente resa dura come asfalto dalla velocità.

La dinamica è attualmente sotto indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Verolanuova e della stazione di Dello, intervenuti poco dopo l’arrivo dell’ambulanza e dell’elisoccorso, con il coordinamento della Procura di Brescia.