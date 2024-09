video suggerito

Trovato il cadavere di una donna nel fiume: si indaga sulle cause della morte È stato trovato un cadavere nelle acque del fiume Chiese a Prevalle, comune che si trova in provincia di Brescia: si tratta del corpo di una donna. Indagini in corso per risalire all'identità.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 21 settembre, è stato trovato un cadavere nelle acque del fiume Chiese a Prevalle, comune che si trova in provincia di Brescia, precisamente nei pressi della centrale idroelettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori sanitari del 118.

Quando sono arrivati sul posto, i vigili del fuoco si sono immediatamente attivati per recuperare la salma. Una volta portata a riva, è stato scoperto che si trattava di una donna. È stata affidata ai medici e i paramedici del 118, che sono stati inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con un'ambulanza e un'auto medica. Gli operatori non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazionale locale.

I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica. In particolare modo si cercherà di capire se si sia trattato di un gesto estremo, un incidente, un malore o se vi siano segni di terze persone. Fondamentale saranno quindi i primi accertamenti tecnici sul corpo della donna. Non solo. Per il momento non è stata diffusa l'identità della vittima. Nelle prossime ore quindi si potrebbero avere maggiori dettagli sull'intera vicenda.