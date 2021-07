Aprica, violentata una ragazza di 15 anni: è ricoverata in ospedale La violenza sessuale sarebbe avvenuta nella notte tra lunedì e martedì in un’area verde al centro della cittadina della provincia di Sondrio, dove la 15enne si trovava in vacanza. Per ora sulla vicenda vige il più stretto riserbo: ricoverata in ospedale in stato di choc, la ragazza non avrebbe ancora fornito informazioni utili sull’aggressore.

A cura di Valerio Papadia

Una ragazza di soli 15 anni è stata violentata ad Aprica, cittadina della Valtellina, in provincia di Sondrio, dove la giovane si trovava in vacanza. La violenza sessuale, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe avvenuta nella notte tra lunedì e martedì in un'area verde nel centro della cittadina, nei pressi di via Roma: la 15enne, in lacrime, ha allertato i soccorsi, dichiarando di essere stata violentata da una persona. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, insieme ai carabinieri, con la ragazza c'erano altri due giovani, ma non è ancora chiara la loro implicazione: sulla vicenda, molto delicata, vige il più stretto riserbo.

Trasportata all'ospedale di Sondrio, la giovane vittima non ha saputo fornire agli inquirenti indicazioni sull'aggressore, visto il forte stato di choc nel quale si trovava; la 15enne è stata sottoposta anche agli accertamenti del caso per verificare la veridicità del suo racconto ed eventuali lesioni. Sulla vicenda indaga la Procura dei Minori di Milano: da quanto si apprende, i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza che possano fornire indicazioni su quanto accaduto alla 15enne.