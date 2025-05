video suggerito

Appoggia la pistola carica sul bancone del bar e parte un colpo: ferito un cliente a Varese È successo nella serata di giovedì 7 maggio a Varese, all’interno di un bar. Il 44enne proprietario della pistola è stato subito arrestato dai carabinieri con l’accusa di porto abusivo d’arma da fuoco. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha appoggiato la pistola carica sul bancone del bar, ed è partito un colpo dritto alla gamba di un cliente. È successo nella serata di giovedì 7 maggio a Varese, all'interno di un bar, dove un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri per porto abusivo d'arma da fuoco.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti un 44enne, che quel giorno portava con sé una pistola semiautomatica calibro 7,65, sarebbe stato reduce da una cena in compagnia di amici. Davanti a loro, dopo aver armato il colpo in canna (a suo dire per scherzare), avrebbe appoggiato la pistola pronta a sparare in maniera violenta su un ripiano. Proprio in quel momento è avvenuto lo sparo, che dal bancone del bar ha colpito alla gamba uno degli amici.

Il proprietario della pistola, già con precedenti proprio per porto abusivo d'arma, a quel punto è uscito dal locale e si è allontanato con la sua Bmw, notata dai presenti che hanno riportato tutto alle forze dell’ordine. Attraverso le telecamere è stato quindi possibile ricostruire il tragitto del veicolo fermato fuori città alle 2 di notte nel comune di Luvinate, e arrestare il responsabile.

Per l'amico ferito dal proiettile, invece, non si sarebbero state gravi conseguenze. Subito medicato dai sanitari del 118 alla gamba, ha rimediato dieci giorni di prognosi.