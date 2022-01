Appiccati tre incendi a Magenta, si pensa a un piromane: bruciati rifiuti e un’auto Sono stati appiccati tre incendi in pochi minuti a Magenta, comune in provincia di Milano. Si pensa che l’autore sia un piromane: sul caso indagano i carabinieri.

Tra mercoledì e giovedì 27 gennaio si sono verificati tre incendi a Magenta, comune in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni ottenute, sembrerebbe che a causare gli incendi sia stato sempre una stessa persona. Per il momento le forze dell'ordine non sono riuscite a individuare i responsabili: si indaga quindi per cercare di risalire all'identità del piromane o del gruppo di persone responsabile dei roghi.

Bruciati cumuli di spazzatura e un'auto

Gli incendi sono esplosi uno dopo l'altro a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro: a bruciare sono stati cumuli di spazzatura e anche un'automobile. Per fortuna non si sono registrati né feriti né persone intossicate. Il primo allarme è stato dato intorno alle 4.30 del mattino. A bruciare erano stati alcuni roghi di spazzatura. Le fiamme si sono alzate in via Trento, in via Bligny e in via Giuseppe Verdi. Dopodiché è arrivato un altro allarme.

Si cerca di identificare il responsabile

Questa volta ha riguardato via Trento: all'interno di un box è stata trovata una auto avvolta dalle fiamme. Oltre ai vigili del fuoco che hanno spento immediatamente tutti i roghi e svolti i rilievi del caso confermando che fossero di natura dolosa, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Per il momento non è chiaro se gli incendi siano collegati l'uno all'altro. È però un'ipotesi. Anche nei giorni scorsi era stato dato fuoco a quattro scooter e due automobili nel capoluogo meneghino e in zona Stazione centrale: anche qui si sta cercando di capire se si tratti sempre di una stessa persona. Su questo caso indaga la polizia.