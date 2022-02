Piromane in azione nella notte a Milano: sette incendi in poche ore I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte a Milano per spegnere sette piccoli incendi. Si ipotizza che dietro i roghi possa esserci un piromane.

Notte movimentata per i vigili del fuoco a Milano. I pompieri sono dovuti intervenire ben sette volte in poche ore per spegnere altrettanti incendi, localizzati in poche centinaia di metri. Si ipotizza, come riporta la testata "Milanotoday", che dietro i roghi possa esserci la stessa mano: gli incendi sarebbero dunque stati causati da un piromane.

Il primo rogo è divampato attorno alle 2.30 in via Vitruvio, vicino alla stazione Centrale. In seguito, i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina sono intervenuti in corso Buenos Aires, via Porpora, piazza Gobetti e via Valvassori Peroni, tra le zone della stazione Centrale e della stazione di Lambrate. Ad andare a fuoco, in tutti i casi, sono stati dei cumuli di rifiuti: i roghi sono stati spenti nel giro di poche ore dai vigili del fuoco e non hanno causato né danni ingenti né feriti.

Si indaga per individuare il presunto piromane

La nottata di lavoro dei vigili del fuoco si è conclusa attorno alle 5.30, quando l'ultimo dei sette incendi è stato domato. A quel punto è iniziato il lavoro delle forze dell'ordine, che considerando la dinamica degli episodi stanno indagando sull'eventualità che possano essere stati causati da un piromane e cercheranno adesso di individuarlo, sfruttando magari anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi: anche se circoscritti, infatti, i roghi avrebbero potuto propagarsi a causa del vento che soffia su Milano e della presenza per strada di un gran numero di rami e foglie, dovute alle intemperie delle scorse settimane.