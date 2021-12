Appesi a un treno in viaggio a grande velocità: la folle bravata di due ragazzini Due ragazzini si sono aggrappati alle maniglie esterne del treno mentre viaggiava a grande velocità nel tratto tra le stazioni di Mozzate e Carbonate, in provincia di Varese.

A cura di Giorgia Venturini

Folle corsa in treno per due ragazzini della provincia di Varese: si sono appesi all'esterno di un vagone del treno mentre andava ad alta velocità tra le stazioni di Mozzate e Carbonate. Ad accorgersi di tutto è stato il capotreno che ha immediato ordinato lo stop del viaggio. Che cosa ci facessero i due ragazzi appesi all'esterno della carrozza è ancora tutto da capire. All'origine del gesto forse un'assurda prova di coraggio.

Fermato immediatamente il treno

Dalle prime informazioni, i due ragazzini erano appesi alle maniglie esterne del treno che andava a velocità sostenuta in quel tratto. Il capotreno poi li ha notati dal finestrino del vagone e ha chiamato il macchinista dicendogli di fermare immediatamente il treno. Una volta fermo, i due sono scesi sui binari e sono corsi via facendo perdere le loro tracce. Subito sono state avvertite le forze dell'ordine che stanno ora visionando le telecamere di sorveglianza della zona collegate alla centrale operativa di Ferrovienord a Saronno: dalle immagini potranno essere identificati i due responsabili del gesto folle, fortunatamente non finito in tragedia.

La prova di coraggio dei due ragazzini

Non resta che da chiedersi ora cosa abbia spinto questi due ragazzini a fare un gesto così folle: forse alla base c'era una sfida di coraggio o la volontà di girare un video che sarebbe poi finito sui social. La bravata è stata comunque ripresa da un passeggero all'interno del treno e le immagini poi hanno fatto il giro del web. Certo è che questa bravata poteva costare cara ai giovani che una volta identificati dovranno chiarire il motivo dell'accaduto.