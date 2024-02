Anziano perde la pensione mentre va a fare la spesa, due ragazzi la ritrovano e la consegnano ai carabinieri Due ragazzi, che hanno voluto restare anonimi, hanno trovato una busta piena di soldi e l’hanno consegnata ai carabinieri. Era la pensione di un 89enne che l’aveva persa mentre andava a fare la spesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un 89enne alcuni giorni fa mentre andava a fare la spesa a Mompiano, un quartiere di Brescia, ha perso una busta nella quale aveva messo tutta la pensione del mese scorso. A ritrovarla, come ha raccontato lui stesso, sono stati due ragazzi che l'hanno poi affidata ai carabinieri della Stazione di via Monte Grappa. L'anziano, commosso per il gesto, ha chiesto ai militari di conoscere i loro nomi, ma i due hanno voluto restare anonimi. "Volevo offrirgli almeno un aperitivo", ha detto l'89enne, "posso solo raccontare questa storia per dire grazie a tutti".

Lo smarrimento della busta con la pensione

A riportare la vicenda che ha riguardato Adolfo è il Giornale di Brescia. Oggi ha 89 anni ed è costretto a muoversi in carrozzina elettrica a causa di alcune patologie, ma per tutta la vita ha lavorato allestendo stand delle fiere e vetrine. Alcuni giorni fa doveva andare a fare la spesa, così ha preso una busta di carta e ci ha messo dentro i soldi. Tuttavia, invece di poche decide di euro, per errore ha inserito tutta la pensione del mese scorso insieme alla tessera dei punti del supermercato.

Arrivato al supermercato, Adolfo si è accorto di non avere più la busta con sé. Le cassiere, che conosce da anni, gli hanno permesso di portare via lo stesso la spesa, sapendo che sarebbe poi tornato a pagare. L'89enne, infatti, era convinto di aver dimenticato la busta nella sua abitazione, magari sopra qualche mobile.

Il gesto dei due ragazzi anonimi

Una volta a casa, però, non solo non c'era traccia della busta, ma Adolfo si è accorto che mancava tutta la pensione. Così ha chiamato la figlia che l'ha raggiunto provando a tranquillizzarlo. Poco dopo è arrivata una telefonata dai carabinieri di via Monte Grappa.

I militari hanno spiegato ad Adolfo che due ragazzi avevano trovato la sua busta e che erano riusciti a risalire a lui grazie alla tessera del supermercato. "Mi hanno chiesto di contare i soldi, ma io non volevo", ha raccontato l'89enne al Giornale di Brescia: "Per me qualsiasi cifra ci fosse andava bene, mi sono commosso". Nella busta non mancava un euro.