Trova 1200 euro in strada e li consegna alla Polizia: li aveva persi una mamma da sola con 4 figli Una donna ha trovato per strada un portafogli con 1200 euro in contanti: erano lo stipendio di una donna che, da sola, cresce quattro figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

69 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, sabato 16 marzo, una donna di Fara Gera d’Adda, in provincia di Bergamo, ha trovato per strada un portafogli da donna. Lo ha raccolto e ha notato che dentro c'erano circa mille euro in banconota da 50, un paio di orecchini d'oro e ben cinque tessere sanitarie, quattro delle quali appartenenti a bambini con lo stesso cognome. Immediatamente ha contattato la polizia locale per restituirlo alla legittima proprietaria, che è risultata essere una donna che cresce da sola ben quattro figli.

Gloria Mambretti quando ha visto quel portafogli a terra non ha pensato neanche per un attimo di impossessarsene. Lo ha raccolto e ispezionato alla ricerca dei documenti. E ha trovato, oltre ai documenti d'identità di una donna di origini africane e residente nella vicina Pontirolo Nuovo, ben quattro tessere sanitarie. Non ci ha messo molto a capire che si trattava di quelle dei figli della proprietaria del portafogli.

Così si è subito recata al comando della Polizia Locale di Fara Gera d’Adda, dove gli uomini del comandante Luca Ubbiali si sono immediatamente attivati per rintracciare la persona che aveva perso il portafogli, contenente 1200 euro in contanti e un paio di orecchini d'oro. Dopo poco sono riusciti a restituirlo alla legittima proprietaria: una donna che, da sola, cresce quattro figli.

Leggi anche Impenna la moto per mostrare come si guida ai figli: multato per 7mila euro

Ovviamente sono stati svolti accertamenti anche sulla provenienza di quel denaro contante ed è risultato essere semplicemente lo stipendio mensile che la donna aveva appena riscosso dalla ditta di pulizie di Canonica d’Adda, sempre in provincia di Bergamo, dove la donna lavora come dipendente. Se non ci fosse stata la signora Mambretti, la famiglia avrebbe dovuto trascorrere un intero mese senza poter contare sullo stipendio.