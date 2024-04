video suggerito

Minaccia l'amante di rivelare la loro relazione e le estorce 30mila euro: costretta a vendere anche l'auto Circa due anni di relazione, oltre 30mila euro e un'auto venduta: è tutto quello che una madre ha dato al compagno per impedire di rivelare la loro relazione ai figli. Arrestato dalla Polizia.

A cura di Matilde Peretto

Un uomo è stato arrestato per estorsione ai danni di un donna con cui aveva una relazione. La minacciava e la ricattava dicendole che, se non gli avesse dato i soldi che chiedeva, avrebbe rivelato la loro storia ai suoi figli (due bambini). Gli agenti della Questura di Milano lo hanno arrestato nella mattinata di oggi, martedì 23 aprile. Si tratta di un 34enne di origine marocchina. In tutto la donna gli avrebbe dato oltre 30mila euro. Poi, stanca della situazione, lo avrebbe incastrato tendendogli una trappola grazie all'aiuto della Polizia.

Le minacce e le richieste di denaro

Una donna moldava di 40 anni, madre di due figli, ha avuto una relazione di circa due anni con un 34enne di origine marocchina. In questo arco di tempo, l'uomo le aveva reso la vita un inferno minacciando la donna di rivelare ai suoi figli la loro relazione. In cambio, pretendeva dei soldi che la donna gli avrebbe dato per un totale di oltre 30mila euro. Per soddisfare le richieste dell'uomo avrebbe anche venduto la sua macchina.

Queste dinamiche sono andate avanti fino a quando la donna ha deciso di incastrare il suo aguzzino. Di fronte all'ennesima richiesta di soldi e seguendo i consigli di un'amica, la donna ha teso una trappola al suo compagno in collaborazione con la Polizia: le dinamiche non sono molto chiare, ma sembra che l'uomo abbia fatto salire in macchina la donna che doveva consegnargli dei soldi e poi la Polizia sia intervenuta. Il 34enne è stato arrestato con per estorsione.

La fine di un incubo

Pare che la signora avesse chiesto soldi anche all'ex-compagno pur di assecondare il suo strozzino e per paura delle conseguenze. Infatti, la 40enne di origine moldava e madre di due figli, ha raccontato che una volta l'uomo l'aveva picchiata a un braccio sul quale aveva subito un'operazione di recente.

Oltre alla paura nei confronti dell'uomo, la donna temeva che i suoi figli scoprissero la relazione. L'uomo l'aveva minacciata più volte di rivelare ai figli lo loro storia e che lei faceva uso di droga. In realtà era l'uomo a fare uso di sostanze stupefacenti, non la donna. Per timore, però, lei assecondava tutto quello che lui le diceva di fare, fino a che non si è stancata e ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell'ordine.