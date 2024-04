video suggerito

“Ho fatto un bonifico da mille euro, alla fine ne ho persi 104mila”: come funziona la truffa dei falsi bitcoin Un uomo è stato vittima di una truffa di falsi bitcoin: è stato convinto a fare un primo bonifico da mille euro. Alla fine ha perso 104mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 78 anni di Villanuova sul Clisi, in provincia di Brescia, è stato vittima di una truffa online. Si era fatto convincere di comprare bitcoin, poi ritenuti falsi: "All'inizio ho speso mille euro, alla fine ne ho persi 104mila". Stando a quanto ha raccontato l'uomo, la truffa dei falsi bitcoin avviene sui social, soprattutto sui canali Telegram: si parte con un investimento di poche decine di euro e viene promesso il guadagno di 193 euro.

La vittima era stata anche contattata direttamente e convinto a fare degli investimenti sicuri sui bitcoin: il primo bonifico ammontava a mille euro, i successivi tra i 25 e i 30mila euro fino a raggiungere la somma di 104mila euro. "I bonifici venivano inviati alla società Rza-Gen Estonia Ou, ma in seguito connettendomi alle due piattaforme ho notato che le somme investite erano sparite e anche tutte le criptovalute acquistate", ha spiegato l'intervistato in un'intervista a Il Corriere della Sera.

Quando la vittima si è accorta di quello che stava accadendo ha chiesto di riavere indietro i soldi: allora gli hanno risposto che per sboccare i soldi doveva fare un altro bonifico di 23mila euro. Così Dopo aver incassato altri soldi gli interlocutori sono spariti. Solo allora il 78enne ha fatto denuncia al fine di ottenere indietro il denaro investito.

Il 78enne non sarebbe l'unica vittima di questa truffa: un 48enne di Montichiari aveva depositato un primo bonifico da mille euro su un conto. "Dopo sono stato informato dell'andamento positivo dell'investimento e un broker mi ha chiamato dicendomi che era possibile riscattare 50mila euro investendo 5mila euro", come riporta Il Corriere della Sera. E anche in questo caso poi il broker è sparito: nessuno più ha risposto anche ai numeri di telefono dai quali le vittime erano state contattate. Il 48enne ha così subito presentato denuncia. Purtroppo in questi casi non è facile riavere indietro i soldi.