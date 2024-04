video suggerito

Abbiamo cercato un posto letto per il Salone del Mobile: ci hanno chiesto fino a mille euro a notte A Milano dal 16 al 21 aprile si terrà il Salone Internazionale del Mobile 2024. In tutta la città i canoni di affitto si alzano fino a triplicarsi e per una stanza in periferia si paga anche mille euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Zona Brera durante il Fuorisalone 2023 (foto da LaPresse)

Il Salone Internazionale del Mobile 2024 è ormai alle porte e Milano è pronta ad accogliere dal 16 al 21 aprile gli addetti ai lavori dell'industria del design, e i turisti provenienti da tutto il mondo. Tra monolocali, singole stanze o semplici posti letto, gli annunci che vengono pubblicati sulle varie piattaforme dedicate agli affitti brevi si moltiplicano. Ci sono i residenti in città, che provano a guadagnare qualche centinaia di euro mettendo a disposizione la propria abitazione a chi cerca un alloggio per i sei giorni della Design Week, ma anche i soliti host dei vari portali che, annusando la possibilità di incrementare gli incassi, alzano le tariffe per i propri immobili. Come Fanpage.it ha potuto verificare attraverso alcune ricerche fatte tra il Marketplace di Facebook e AirBnb, la tendenza generale è quella di triplicare il normale prezzo di affitto.

Per una camera in periferia il costo è di 750 euro per 5 notti

L'edizione del 2023 del Salone del Mobile si era conclusa con oltre 300mila presenze registrate negli spazi di Rho Fiera, segnando così il ritorno definitivo ai numeri pre pandemia. Per quest'anno, gli organizzatori punteranno a confermarsi cercando di attirare sempre più persone, aiutati anche dagli oltre 900 eventi organizzati dal Fuorisalone in vari punti della città. È per questo motivo che il fenomeno del rincaro dei costi di affitto riguarda l'intera Milano, e non solo le zone dalle quali si può facilmente raggiungere Rho Fiera.

Nei vari gruppi Facebook dedicati non si riescono a contare gli annunci che specificano la disponibilità per "la settimana del Salone del Mobile". Abbiamo provato a contattare alcuni inserzionisti e abbiamo capito presto il perché. Per una camera da letto con bagno condiviso, situata nel quartiere di Segnano (periferia nord di Milano), bisogna sborsare 150 euro a notte nel periodo compreso tra il 16 e il 21 aprile. Un totale di 750 euro che, solitamente, in quella zona è il canone mensile per un monolocale.

Oppure ancora: per un appartamento da 40 metri quadrati in zona Porta Romana la richiesta è di 200 euro a notte (tassa di soggiorno esclusa). Questo vuol dire che il costo totale, solo per dormire, supera i mille euro. Infine, uno degli inserzionisti ci ha spiegato chiaramente come funziona il mercato immobiliare milanese ad aprile per un monolocale: "Durante il Salone del Mobile il prezzo è 230 euro al giorno, dopo 85 euro al giorno".

Il prezzo triplicato degli affitti

Se è complesso verificare l'effettivo aumento dei costi d'affitto attraverso gli annunci su Facebook (tranne nel caso in cui è il proprietario stesso a specificarlo), risulta più semplice farlo tramite i portali specializzati. Basta, infatti, cambiare le date in cui vorremmo pianificare il nostro viaggio per avere un'idea piuttosto chiara della situazione.

Prendiamo, ad esempio, AirBnb. Impostando la ricerca nel periodo 16-21 aprile, è pressoché impossibile trovare in zona Brera una richiesta inferiore ai 700 euro a notte, mentre in alcuni casi superano i mille euro. Per una stanza singola, il costo è all'incirca di 775 euro a notte (3.875 euro per l'intera Design Week).

Considerando altri periodi del mese, quindi sempre aprile dove iniziano ad arrivare i turisti per la bella stagione, sempre in zona Brera le cifre scendono vertiginosamente. Il costo medio per un affitto, infatti, oscilla tra i 200 e i 300 euro a notte. Prezzi non abbordabili per chiunque, ma comunque pari a un terzo di quelli proposti per il periodo 16-21 aprile.