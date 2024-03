Giovane trova un portafoglio con mille euro e lo consegna in caserma: “Mio padre sarebbe orgoglioso di me” Un giovane la sera di sabato 16 marzo a Bardello, in provincia di Varese, ha trovato un portafogli pieno di soldi fuori da un bar tabacchi e lo ha subito consegnato ai carabinieri: “Mio padre è morto lo scorso gennaio. Sono sicuro che sarà orgoglioso di me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

"Mio padre è morto lo scorso gennaio. Sono sicuro che sarà orgoglioso di me". Sono le parole pronunciate da un giovane dopo aver trovato un portafoglio pieno di soldi e averlo subito consegnato ai carabinieri in caserma. Tutto è accaduto la sera di sabato 16 marzo a Bardello, frazione del comune di Bardello con Malgesso e Bregano vicino al Lago di Varese, fuori da un bar tabacchi.

Il giovane non ci ha pensato due volte: ha trovato il portafoglio con all'interno una carta d’identità, patente, tessera sanitaria, oltre a 1.165 euro e lo ha subito consegnato ai carabinieri della vicina Stazione di Gavirate. Proprio qui prima era arrivato il proprietario del portafoglio che ne aveva denunciato la scomparsa.

Il giovane ha poi spiegato e scritto il motivo del suo gesto: "Il mio caro papà – come riporta Il Corriere della Sera – che purtroppo mi ha lasciato il 27 gennaio appena passato, mi ha sempre insegnato il rispetto, l’onestà e i valori della vita. Sono sicuro che sarà orgoglioso di me. Quella somma che ho restituito, a prima vista un importo importante, per me vale zero perché non si tratta di soldi frutto del mio sudore".