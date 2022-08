Anziana insonne alla finestra incastra il ladro che sta svaligiando un appartamento È accaduto a Desio (Monza e Brianza). Un ladro d’appartamenti è stato scoperto da un’anziana insonne del palazzo, che ha immediatamente denunciato l’accaduto e fatto arrestare il malvivente.

Foto di repertorio

Aveva finito da poco di scaricare la refurtiva sul proprio furgone, ed era pronto per darsi alla fuga. Il tutto con calma e precisione: del resto chi poteva scoprirlo in piena notte, alle cinque di mattina, dentro la città deserta di metà agosto?

Presto detto. L‘anziana insonne del piano alto, che proprio alle cinque di mattina si trovava sul balcone a osservare la scena. Richiamata dal rumore, la donna infatti si era affacciata fuori dalla finestra della sua abitazione di Desio (Monza e Brianza), assistendo così alle operazioni di carico da parte del malvivente. E prontamente ha chiamato i carabinieri della zona, che sono accorsi sul posto e hanno arrestato il ladro.

Il ladro e l'attrezzatura da scasso

Si tratta di un cittadino marocchino di 33 anni, già espulso dall'Italia e con numerosi precedenti alle spalle. Nel 2017, dopo essere stato condannato per furto, anziché scontare la pena in Italia era stato rimpatriato nel paese di origine, per poi rientrare in Italia clandestinamente. Il Tribunale di Monza, nel convalidare il provvedimento di arresto per il furto in appartamento a Desio, ha dato così anche il nulla osta per un'ulteriore espulsione.

I carabinieri, intanto, hanno perquisito la vettura del 33enne e hanno trovato un vero e proprio kit da topo d'appartamento composto da quattro avvitatori, un’apparecchiatura laser di precisione, due trapani e una chiave dinamometrica. Attrezzatura da scasso professionale, per un valore complessivo di circa 7mila euro.

Recuperata anche l’intera refurtiva e restituita ai legittimi proprietari, dopo essere stati convocati in caserma dalle vacanze.