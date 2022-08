Il ladro entra dalla finestra lasciata aperta: arrestato grazie alla localizzazione del cellulare Furto (sventato) a Ferragosto: un ladro, entrato in un appartamento al piano rialzato in zona Ticinese a Milano, è stato individuato grazie all’app di localizzazione del cellulare appena rubato.

La finestra dell'appartamento al piano rialzato, lasciata aperta per il gran caldo di agosto. La proprietaria di casa dorme serena, è ancora mattina presto. E il ladro subito ne approfitta.

Così una ragazza di 28 anni l'ha trovato in piena notte dentro casa sua, mentre svaligiava i cassetti dell'armadio. È accaduto poco prima delle 9 della mattina di Ferragosto, in via Torricelli (zona Ticinese) a Milano.

La localizzazione del cellulare

Il ladro è riuscito a scappare, e a portare con sé un piccolo bottino: il telefono cellulare, un computer e alcuni gioielli. Una refurtiva del valore di circa 3mila euro. La ragazza, disperata, ha chiamato immediatamente la polizia e il padre per sfogarsi. Ed è stato quest'ultimo ad avere l'intuizione geniale: utilizzare l'app di localizzazione del cellulare rubato per seguire i movimenti del ladro.

Refurtiva (quasi) recuperata

Ha funzionato. L'uomo, un 30enne marocchino con parecchi precedenti, quando è stato individuato dall'applicazione virtuale si trovava in zona stazione Centrale (via Vittor Pisani angolo Duca D'Aosta). È stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e indagato per la legge sull’immigrazione, e il maltolto parzialmente recuperato. Manca infatti un MacBook, probabilmente ceduto a un complice.