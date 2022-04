Anziana con le stampelle aggredita e rapinata della pensione: in fuga i due responsabili Un’anziana con problemi di deambulazione è stata rapinata a Voghera, nel Pavese, subito dopo aver ritirato la pensione alle Poste. I malviventi l’hanno seguita e, in un luogo isolato, l’hanno spinta a terra fuggendo poi con 700 euro.

Foto di repertorio

Una donna anziana e con problemi di deambulazione è stata aggredita e rapinata da due uomini a Voghera, in provincia di Pavia. L'increscioso episodio, riportato dal quotidiano "Il Giorno", è successo la scorsa mattina in via Giovanni Barenghi. La vittima, una 85enne che cammina grazie all'ausilio delle stampelle, si era da poco recata presso l'ufficio postale di via XX Settembre per prelevare la sua scarna pensione di 700 euro. È molto probabile che i due rapinatori l'abbiano adocchiata proprio in quella circostanza e abbiano pensato, senza farsi alcuno scrupolo, che sarebbe stata una "preda" facile per via dei suoi problemi nel camminare.

L'anziana è stata spinta ed è caduta: è poi stata medicata in ospedale

I malviventi, stando alle prime ipotesi investigative, l'avrebbero seguita fino a un punto isolato in via Barenghi. Lì, senza scomodi testimoni nei dintorni, l'hanno aggredita, spintonandola e facendola cadere per terra. A quel punto i due rapinatori si sono impossessati del contante e sono fuggiti, lasciando l'anziana dolorante a terra. La donna è stata poi soccorsa dal personale del 118, allertato da qualche passante. Trasportata in ospedale, è stata medicata e poi dimessa con dieci giorni di prognosi.

La speranza è che i rapinatori siano stati ripresi da alcune telecamere

Sulle tracce dei due malviventi senza scrupoli ci sono adesso i poliziotti del commissariato di Voghera. La speranza è che i due rapinatori siano stati immortalati da qualche telecamera di sorveglianza nei pressi dell'ufficio postale o lungo il tragitto percorso prima per seguire l'anziana e poi per fuggire indisturbati con i soldi della sua pensione.