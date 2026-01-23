Annullata la cerimonia della posa delle pietre d’inciampo a Sesto San Giovanni: “Il corriere ha perso il pacco”

“Il corriere ha perso il pacco, le pietre d’inciampo non sono giunte a destinazione”. Lo ha scritto l’Associazione ex deportati che aveva organizzato la cerimonia a Sesto San Giovanni (Milano), ora rinviata a data da destinarsi.

La posa delle pietre d’inciampo a Milano nel 2025 (foto da LaPresse)

La cerimonia di posa delle nuove pietre d'inciampo a Sesto San Giovanni (nella Città Metropolitana di Milano) prevista per domani, sabato 24 gennaio, e per il 7 febbraio è stata annullata. Il motivo è che non si trovano più le 14 targhe d'ottone che dovranno essere posate sui marciapiedi della città. Come ha spiegato l'Associazione nazionale ex deportati (Aned), "il corriere ha smarrito la spedizione e le pietre d'inciampo non sono giunte a destinazione". L'evento è stato, quindi, annullato e rinviato a data da destinarsi, in quanto "al momento del pacco disperso non si hanno tracce".

In occasione degli eventi che erano previsti per il 24 gennaio e il 7 febbraio avrebbero dovuto essere posate 14 nuove stolpersteine, piccole targhe d'ottone che piazzate sui marciapiedi della città ricordano i cittadini e i lavori di Sesto San Giovanni che erano stati arrestati e deportati per motivi politici nei campi di concentramento e sterminio nazisti. La cerimonia era organizzata dall'Aned sestese e di Monza, insieme all'Anpi provinciale e i vari Comuni interessati, e avrebbe dovuto svolgersi nei pressi del Giorno della Memoria, il 27 gennaio.

"Con grande rammarico comunichiamo che, per cause non dipendenti dalla nostra volontà, le Pietre di inciampo non sono giunte a destinazione perché il corriere ha smarrito la spedizione", ha scritto Aned in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook: "Al momento del pacco disperso non si hanno tracce e quindi non è possibile sapere se e quando sarà ritrovato e consegnato". Per questo motivo, ha spiegato l'associazione, "ci vediamo costretti ad annullare gli eventi relativi alle pose delle pietre d’inciampo. Al momento non siamo purtroppo in grado di indicare una nuova data per la loro riprogrammazione. Seguiranno eventuali aggiornamenti non appena disponibili".