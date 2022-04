Annalisa e la figlia Cora sono state ritrovate dopo tre settimane: erano dirette in Centro America Annalisa e Cora sono state ritrovate: erano dirette in Centro America e avevano fatto scalo in Spagna. Stanno bene e non sono in pericolo di vita.

A cura di Ilaria Quattrone

Erano dirette in Centro America: Annalisa Lucifero e la figlia Cora, scappate da tre settimane da Olgiate Molgora, comune in provincia di Lecco, sono state ritrovate nella giornata di oggi, martedì 5 aprile. Le due avevano fatto scalo in Spagna: entrambe – come riporta la Procura di Lecco in una nota stampa – sono in buone condizioni di salute e non sono in pericolo di vita. La donna aveva scelto di scappare per paura che le venisse tolta la piccola. Adesso potranno tornare in Italia.

Il motivo che potrebbe aver spinto Annalisa a scappare

Nelle prossime settimane infatti si sarebbe svolta l'udienza per l'affidamento della piccola: il padre ed ex marito di Annalisa, Stefano Zardini, aveva chiesto di modificare le condizioni di divorzio chiedendo l'affidamento della figlia come già avvenuto per i più grandi di 12 e 14 anni. La 39enne avrebbe potuto vedere la figlia ogni due settimane. La paura di non poter più vivere con la bambina, potrebbe aver spinto la donna a scegliere di scappare. Un mese e mezzo prima di prendere questa decisione, aveva inviato un messaggio vocale al parroco del paese dicendo di essere sconvolta ed "estremamente addolorata".

È stato aperto un fascicolo per sottrazione di minore

Intanto sul caso, la Procura di Lecco ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore. Stando a quanto era emerso negli ultimi giorni, Annalisa Lucifero aveva seguito alcune lezioni di spagnolo, svuotato l'appartamento e disdetto le utenze. Dopodiché si era tagliata i capelli per rendersi irriconoscibile. Alle maestre di Cora, aveva detto che la figlia probabilmente sarebbe andata a vivere con il padre.