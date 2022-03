Mamma scompare con la figlia di 9 anni: la fuga prima della decisione sull’affido della bimba Grande preoccupazione a Olgiate Molgora, nel Lecchese, per la scomparsa di una donna di 39 anni e della figlia di 9. Annalisa e Cora non danno più loro notizie da una decina di giorni: sono fuggite poco prima che il Tribunale dei minori si pronunciasse sull’affido della bimba.

A cura di Francesco Loiacono

Una donna di 39 anni e la figlia di 9 anni sono scomparse da ormai una decina di giorni. Annalisa e Cora sono sparite da Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, e le ricerche per trovarle impegnano ormai da tempo i soccorritori, angosciati dall'idea che a mamma e figlia possa essere accaduto qualcosa di brutto. A segnalare la scomparsa delle due era stata la Prefettura di Lecco, che su Facebook ha anche diffuso una foto di Annalisa e Cora e una loro descrizione. Annalisa, classe 1983, è alta un metro e 75, è di corporatura esile, ha i capelli castani e gli occhi azzurri e presenta diversi tatuaggi, in particolare un serpente sull'anulare sinistro e un altro sulla spalla destra. Sua figlia Cora, classe 2012, è invece alta circa un metro e 35, pesa 35 chili ed è di corporatura esile, ha capelli lunghi castani, occhi azzurri ed è di carnagione chiara. "Chi può fornire contributi utili alle ricerche, è pregato di contattare il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco", è l'appello della Prefettura.

La donna ha disdetto il contratto d'affitto e le utenze

Annalisa si sarebbe allontanata volontariamente, probabilmente per timore che il tribunale dei minori le togliesse Cora. Pochi giorni dopo la scomparsa, infatti, la donna avrebbe dovuto incontrare un giudice che si sarebbe dovuto esprimere sull'affido della bimba. Annalisa aveva già perso la potestà sugli altri due figli più grandi, che erano stati affidati all'ex marito con cui la donna aveva vissuto fino al 2018. È stato proprio lui a denunciare la scomparsa di mamma e figlia ai carabinieri di Somma Lombardo, cittadina nel Varesotto dove l'uomo vive. Dopo la denuncia si è scoperto che la 39enne aveva disdetto il contratto di affitto e le utenze poco prima di sparire nel nulla: segni inequivocabili della volontà di una "fuga" che si spera sia solo il desiderio di iniziare una vita altrove.

L'appello del sindaco ad Annalisa: Torna a casa, a tutto c'è una soluzione

A Olgiate Molgora c'è molta preoccupazione: "La bimba frequenta la quarta elementare in paese e quando per giorni non si è presentata in classe ci siamo subito allertati – ha detto il sindaco Giovanni Battista Bernocco al "Corriere della sera" – Ma ormai era già tardi: lei e la mamma erano già andate via. Probabilmente Annalisa, che prestava anche la sua opera come volontaria, temeva che le portassero via la bambina, ma in questo modo sta solo peggiorando la situazione. Vorrei dirle di tornare a casa, a tutto c’è una soluzione".