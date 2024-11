Andrea Piscina accusato di violenza sessuale su minori: davanti al giudice ammette i fatti

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Andrea Piscina (foto da Facebook)

Andrea Piscina, 25 anni, arrestato il 13 giugno scorso per produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale nei confronti di minori adescati, ha reso dichiarazioni davanti al giudice nel processo per rito abbreviato. Avrebbe ammesso i fatti e parlando di problemi familiari e personali, come precisa l'Ansa. Ora la prossima udienza è fissata per il 19 dicembre quando davanti al giudice per l'udienza preliminare le parti discuteranno sulle contestazioni dell'inchiesta del pm Giovanni Tarzia, che ha coordinato gli accertamenti del Nucleo specializzato sui crimini informatici della Polizia locale.

Stando a quanto emerso dalle indagini, Andrea Piscina, un ex conduttore radiofonico, adescava minorenni, tra i 9 e i 14 anni, su piattaforme social presentandosi con falsi nomi. Il via degli accertamenti degli agenti è scattato dopo la denuncia presentata nell'estate 2023 dalla madre di un ragazzino che frequentava la polisportiva. E proprio nel suo tempo trascorso alla polisportiva sarebbero stati adescati altri due minori. Nel processo su tre persone offese individuate si sono costituiti come parti civili i familiari di due bambini.

Intanto prima che si avviasse il processo Piscina, difeso dall'avvocato Valentina Di Maro, avrebbe già stanziato una somma come risarcimento, oltre che essere assistito in un percorso psicologico in carcere.