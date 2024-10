Picchiata e violentata a 15 anni dall’ex fidanzato: “Mi ha portata all’anoressia”

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Un ragazzo appena maggiorenne è a processo al tribunale di Busto Arsizio (Varese) perché accusato di aver abusato sessualmente dell'ex fidanzata che, all'epoca dei fatti, aveva solo 15 anni: i due sono stati insieme da novembre 2022 ad aprile 2023. Durante l'ultima udienza la giovane, adesso sedicenne, ha raccontato quanto subito: "Gli volevo bene e speravo che cambiasse prima o poi. Invece è andata sempre peggio. Ero collegata a lui e non riuscivo a staccarmi fino a stare male".

La ragazza, che è residente in un comune dell'Altomilanese, lo ha denunciato. Agli inquirenti, così come riportato dal giornale VareseNews, ha raccontato di aver lasciato la scuola e di essersi ammalata di anoressia. Durante l'udienza ha spiegato: "Non ero contraria ad avere rapporti sessuali con lui ma alcune volte dicevo esplicitamente che non volevo farlo e lui, invece di fermarsi, diceva che si eccitava ancora di più e mi picchiava".

Sarebbe quindi stata picchiata con schiaffi e spintoni. Ha spiegato che in un paio di occasioni che erano in camera del giovane, sono entrati anche i genitori dell'imputato: "Perché sentivano i rumori e le urla. Mi nascosi sotto la scrivania".

Ha poi spiegato di aver provato più volte a lasciarlo, ma ogni volta il giovane le chiedeva scusa e le chiedeva di ricominciare: "Io ci ho creduto ma poi finiva sempre allo stesso modo". A un certo punto l'adolescente ha deciso di raccontare tutto alla madre. Da lì poi la denuncia e il processo. Nelle prossime udienze saranno ascoltati la madre e altri testimoni. Poi sarà la volta dell'imputato.