Andrea Mostoni condannato all’ergastolo per l’omicidio di Vasilica Potincu, uccisa a coltellate a Legnano

Andrea Mostoni è stato condannato all’ergastolo con l’aggravante dello stalking per l’omicidio di Vasilica Potincu, trovata morta il 25 maggio 2025 in un appartamento a Legnano. Disposto il risarcimento delle parti civili con una provvisionale di 380mila euro.

Andrea Mostoni

Ergastolo per Andrea Mostoni per l'omicidio di Vasilica Potincu, l'escort trovata morta il 25 maggio dello scorso anno in un appartamento di via Stelvio a Legnano con un coltello conficcato nella schiena. A deciderlo è stata la Corte d'assise di Busto Arsizio dopo sette ore di camera di consiglio. I giudici, presieduti da Rossella Ferrazzi, hanno accolto la richiesta del pubblico ministero Ciro Caramore, riconoscendo l'aggravante dello stalking, ma escludendo la premeditazione. Disposto anche il risarcimento delle parti civili, con una provvisionale complessiva di 380mila euro, in attesa della quantificazione definitiva in sede civile.

Secondo l'accusa, il 26enne aveva prestato circa 50mila euro alla donna della quale si era invaghito nella speranza di iniziare una relazione. Quando, però, Mostoni ha capito che non sarebbe mai accaduto ha iniziato a chiederle di restituire il denaro in modo sempre più insistente e davanti al rifiuto della donna l'avrebbe uccisa. Mostoni, operaio di Robecco sul Naviglio, si è sempre dichiarato estraneo ai fatti.

La difesa, rappresentata dall'avvocato Emanuela Re, aveva chiesto l'assoluzione, sostenendo che nel corso del processo non fossero emersi elementi sufficienti a provare la responsabilità dell'imputato né la contestazione degli atti persecutori. Durante la requisitoria il pm Caramore ha, però, evidenziato la pericolosità dell'imputato, sostenendo che, senza l'intervento delle forze dell'ordine, avrebbe potuto compiere altri delitti. Secondo l'accusa, infatti, Mostoni avrebbe utilizzato un analogo schema nei confronti di un'altra prostituta: prestiti di denaro per creare una condizione di dipendenza, seguiti da atteggiamenti ossessivi e persecutori.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. Nel frattempo, la difesa ha già annunciato la probabile impugnazione della decisione in Appello.