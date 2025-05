Donna uccisa in casa a Legnano: è stata trovata dalla vicina con un coltello conficcato nella schiena

video suggerito

Una donna di 35 anni è stata trovata morta oggi pomeriggio a Legnano (Milano). A scoprire il corpo senza vita è stata una vicina di casa che aveva notato la porta dell'appartamento aperta.

Foto di repertorio

Una donna di 35 anni è stata trovata morta a Legnano (Milano) nel pomeriggio di oggi, domenica 25 maggio. A scoprire il corpo senza vita è stata una vicina di casa, che dopo aver notato la porta dell’appartamento aperta, è entrata e ha scoperto il cadavere della vittima: era riversa a terra, con un coltello conficcato nella schiena.

Sul posto, all'interno di un condominio al civico 16 di via Stelvio, sono presenti i carabinieri della compagnia di Legnano e del nucleo investigativo di via Moscova a Milano, ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’omicidio e per identificarne il responsabile, ora in fuga.

L'omicidio della 35enne, che secondo quanto emerso al momento sarebbe di nazionalità romena, è avvenuto proprio nel giorno del Palio di Legnano, la celebre festa primaverile che dal 1935 vede sfidarsi le diverse contrade della città.