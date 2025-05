video suggerito

Uccisa con un coltello nella schiena a Legnano, perquisizioni a casa del presunto killer: era uno dei clienti Vasilica Potincu è stata trovata morta in un appartamento a Legnano (Milano) con un coltello conficcato nella schiena. Oggi la svolta nelle indagini: i carabinieri stanno perquisendo un uomo sospettato dell'omicidio della 35enne, era uno dei clienti della donna.

A cura di Giulia Ghirardi

Credits: Fanpage.it

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Vasilica Potincu, l'escort 35enne che domenica 25 maggio è stata uccisa con nove coltellate nell'appartamento di via Stelvio, a Legnano (Milano) che utilizzava per ricevere i clienti. Dalle prime ore di questa mattina, mercoledì 28 maggio, i carabinieri stanno perquisendo un uomo (uno dei clienti della donna) che in giornata sarà ascoltato dal pm di Busto Arsizio, Ciro Caramore, perché sospettato dell'omicidio di Potincu.

A trovare la 35enne riversa a terra con l'arma del delitto ancora conficcata nella schiena è stato uno degli inquilini del palazzo in cui abitava che è entrato nell'appartamento dopo aver visto la porta aperta e insospettito dai recenti furti avvenuti nel condominio. "Mio padre si è spaventato quando ha visto la porta di casa della vicina aperta, all'interno tutto buio", aveva raccontato a Fanpage.it la figlia dell'uomo che ha trovato la vittima. "È entrato in casa, ha scostato leggermente la tenda e ha visto la donna a pancia in giù, con il coltello. Ha iniziato a gridare dal terrore. Ma prima di accorgersi del cadavere non aveva sentito nessun rumore, neanche in mattinata".

Due giorni fa, lunedì 26 maggio, l'ex marito si era consegnato ai carabinieri di Brescia dicendo di essere ricercato per alcuni reati commessi in Romania, ma giurando di non c'entrare nulla con l'omicidio di Vasilica Potincu, conosciuta anche con il nome di "Elena" o "Katty" su siti per adulti come OnlyFans. Stando a quanto appreso, la pista più accreditata dagli inquirenti sarebbe, infatti, quella dell'appuntamento con un cliente abituale finito in tragedia anche perché, al momento del ritrovamento, il corpo di Pontincu era senza vestiti e con un asciugamano sul volto.

Così, proprio oggi, i carabinieri stanno perquisendo il principale sospettato a cui hanno dato la caccia per giorni. Nel mentre, l'arma del delitto è stata inviata agli specialisti del Ris alla ricerca di un'impronta che possa incastrare il presunto assassino.