Chi era Vasilica Potincu, la 35enne trovata morta nella sua casa di Legnano con un coltello nella schiena Si chiamava Vasilica Potincu e aveva 35 anni. Era nata in Romania ma viveva in Italia, dove aveva avuto un figlio con il suo ex marito. L'uomo abita a Cologno Monzese mentre la madre e la sorella della vittima risiedono a Cinisello Balsamo. Gli investigatori sono ancora alla ricerca del killer.

Si chiamava Vasilica Potincu la donna che ieri pomeriggio è stata trovata morta in un appartamento di Legnano (Milano) con un coltello conficcato nella schiena. La vittima aveva 35 anni ed era nata in Romania, ma aveva da poco preso in affitto un appartamento in via Stelvio. I vicini di casa l'hanno descritta come una ragazza bionda, hanno raccontato di averla incrociata di rado e di aver scambiato con lei soltanto saluti di circostanza: "L'avremo vista una o due volte. Non sentivamo mai rumori da quella casa", ha raccontato a Fanpage.it uno dei residenti. Dalle prime ricostruzioni degli investigatori sarebbe emerso che la donna lavorava come escort.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, la donna aveva avuto un bambino con un ex marito che abita a Cologno Monzese. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri e presto sarà sentito, ma al momento si troverebbe fuori città per lavoro. La mamma e la sorella della vittima, che ieri sera sarebbero state sentite in caserma, abitavano invece a Cinisello Balsamo.

A trovare Potincu riversa per terra con l'arma del delitto ancora addosso è stato proprio uno degli inquilini del palazzo in cui abitava, che è entrato nell'appartamento della donna dopo aver visto la porta aperta e insospettito dai recenti furti avvenuti nel condominio. "Mio padre – ha raccontato a Fanpage.it la figlia dell'uomo che ha trovato la vittima – si è spaventato quando ha visto la porta di casa della vicina aperta, all'interno tutto buio. Ultimamente stanno continuando a rubare nel condominio, ha pensato fossero i ladri. Ha chiesto se c'era qualcuno e non rispondeva nessuno". A quel punto il vicino di casa è entrato e si è ritrovato davanti alla scena del crimine: "É entrato in casa di lei – continua la ragazza – ha scostato leggermente la tenda e ha visto la donna a pancia in giù, con il coltello. Ha iniziato a gridare dal terrore. Ma prima di accorgersi del cadavere non aveva sentito nessun rumore, neanche in mattinata".

L'auto della donna trovata in un parcheggio vicino all'appartamento (Foto Chiara Daffini)

Intervenuti sul posto, i carabinieri di Legnano e quelli del nucleo investigativo di Milano hanno effettuato tutti i rilievi per identificare e rintracciare il killer, che al momento sarebbe in fuga. Poco distante dall'appartamento, gli investigatori hanno trovato anche l'auto della vittima, una Polo bianca. La macchina si trovava in divieto di sosta: il parcheggio in cui è stata lasciata era uno dei punti di ritrovo per il palio di Legnano che si è svolto ieri e non era utilizzabile dalle 7:30 alle 18:00. Per questo motivo l'ipotesi è che la donna possa aver lasciato qui l'auto prima che scattasse il divieto. Grazie alle informazioni presenti sul cellulare di Potincu, i militari stanno cercando di ricostruire le relazioni e gli ultimi contatti avuti dalla donna. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche i video delle telecamere della zona.