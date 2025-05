video suggerito

Vasilica Potincu uccisa a Legnano con un coltello nella schiena: perché l'ex marito non è indagato L'ipotesi privilegiata dagli inquirenti sulla morte di Vasilica Potincu, trovata morta a Legnano (Milano) il 25 maggio, è quella di un litigio con un cliente, degenerato in aggressione mortale con ben nove fendenti.

Non ha ancora un nome l'assassino di Vasilica Potincu, la donna trovata morta domenica 25 maggio in un appartamento di Legnano (Milano) con un coltello conficcato nella schiena.

Poche ore dopo il rinvenimento del cadavere senza vestiti, notato alle 14.30 da un vicino di casa che aveva trovato la porta aperta, si è fatto avanti però un uomo. Si tratta dell'ex marito della donna, giunto in caserma con il suo legale: sull'autotrasportatore di 37 anni pendeva un mandato d'arresto europeo per reati contro il patrimonio, con tanto di precedenti anche per sfruttamento della prostituzione.

"Ma non c'entro niente con la sua morte", ha chiarito il 37enne, che abitava a Cologno Monzese. Secondo quanto emerso al momento, la decisione di consegnarsi è maturata infatti proprio dopo la notizia della morte della ex moglie, per chiarire la sua posizione in merito a quanto avvenuto. E infatti, secondo indiscrezioni di fonti investigative, non risulterebbero al momento indizi a suo carico: non è lui, insomma, l'uomo che i militari stanno cercando.

Vasilica Potincu, 35 anni, lavorava come segretaria a Cinisello Balsamo, dove viveva con la madre e il figlio di 14 anni. All'interno dell'appartamento preso in affitto in via Stelvio a Legnano, stando alle indagini dei carabinieri, esercitava l'attività di escort. E quindi l’ipotesi privilegiata dagli investigatori, coordinati dal pm della Procura di Busto Arsizio Ciro Caramore, è quella di un litigio con un cliente, degenerato in aggressione mortale con ben nove fendenti e l'arma del delitto poi conficcata nella schiena dal killer, prima di scappare.