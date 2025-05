video suggerito

Uccisa con un coltello nella schiena a Legnano, l’ex si consegna: “Non sono stato io, ero ricercato per altro” Vasilica Potinku è stata trovata morta ieri pomeriggio a Legnano (Milano) con un coltello conficcato nella schiena. Oggi l’ex marito si è consegnato ai carabinieri di Brescia, l’uomo era già ricercato per altri reati. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

50 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: Fanpage.it

Si è consegnato spontaneamente ai carabinieri di Brescia, l'ex marito di Vasilica Potincu, la donna che ieri pomeriggio, domenica 25 maggio, è stata trovata morta in un appartamento di via Stelvio Legnano (Milano) con un coltello conficcato nella schiena.

Una volta giunto in caserma, l'uomo è stato arrestato in esecuzione a un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità del suo Paese per alcuni precedenti per sfruttamento della prostituzione. Stando a quanto riferito, infatti, l'uomo avrebbe ammesso ai militari di essere ricercato per altri reati, ma di non aver nulla a che fare con l’omicidio della ex moglie. Versione che, per il momento, sembrerebbe essere sostenuta anche dagli investigatori che si stanno occupando del caso.

A trovare la 35enne riversa a terra con l'arma del delitto ancora addosso è stato uno degli inquilini del palazzo in cui abitava che è entrato nell'appartamento dopo aver visto la porta aperta e insospettito dai recenti furti avvenuti nel condominio. "Mio padre si è spaventato quando ha visto la porta di casa della vicina aperta, all'interno tutto buio", ha raccontato a Fanpage.it la figlia dell'uomo che ha trovato la vittima. "È entrato in casa, ha scostato leggermente la tenda e ha visto la donna a pancia in giù, con il coltello. Ha iniziato a gridare dal terrore. Ma prima di accorgersi del cadavere non aveva sentito nessun rumore, neanche in mattinata".

Sulla scena del crimine sono intervenuti i carabinieri di Legnano e quelli del nucleo investigativo di Milano che hanno effettuato i rilievi necessari per identificare e rintracciare il killer che al momento sarebbe in fuga. Dalle prime ricostruzioni degli investigatori sarebbe emerso che la donna lavorava come escort e utilizzava l’abitazione di Legnano come casa in cui ricevere i clienti. Dunque, al momento le indagini si stanno concentrando sulla cerchia dei clienti di Potincu.