Andrea Cassarà potrà ritornare ad allenare: resta però accusato di aver filmato una minorenne in doccia Il campione di scherma Andrea Cassarà potrà tornare ad allenare: è finito il periodo di sospensione scattato dopo l'avvio delle indagini, è accusato di aver ripreso con il cellulare una ragazzina mentre stava facendo la doccia.

A cura di Giorgia Venturini

Potrà tornare ad allenare Andrea Cassaràe lo farà da questo weekend con un torneo regionale Under 14, organizzato a Gerenzano in provincia di Varese. Il campione di scherma resta però accusato di aver ripreso con il cellulare una ragazzina minorenne mentre stava facendo la doccia: cosa sia successo però è tutto da accertarsi.

Su cosa si concentrano le indagini

Stando a quanto emerso finora, una ragazza del centro sportivo San Filippo aveva denunciato di essere stata ripresa con il cellulare mentre stava facendo la doccia. Non era riuscita però a identificare l'uomo. Così sono subito scattate le indagini e dopo una prima analisi gli inquirenti avevano ipotizzato che quell'uomo poteva essere proprio il campione olimpico di scherma. Da una prima perizia sul cellulare però non era emerso nulla di rilevante, ora la Procura ha disposto un secondo controllo.

Cassarà potrà ritornare ad allenare

Intanto una volta uscita la notizia dell'indagine Federscherma, o meglio il tribunale federale della Federazione Italiana Scherma, a fine ottobre aveva sospeso in via cautelare Andrea Cassarà. Adesso però il periodo lontano dalla pedana è finito e potrà ritornare ad allenare i suoi ragazzi: "La sospensione stessa, disposta in data 30 ottobre 2023, è scaduta e pertanto viene meno il divieto nei suoi confronti di partecipare alle attività federali", fa sapere la federazione. Intanto le indagini andranno avanti per le prossime settimane. Servono tutte le prove per confermare il racconto della ragazza, Cassarà potrà difendersi della accuse. Solo al termine delle indagini si capirà se procedere con un processo o se il gip deciderà per l'archivio.