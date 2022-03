“Andiamo a fumare una sigaretta” e violenta una studentessa in zona Bocconi: arrestato 29enne L’ha avvicinata chiedendole un accendino per poi indurla a seguirlo per fumare una sigaretta: i fatti risalgono allo scorso 6 febbraio.

L'avrebbe avvicinata con la scusa dell'accendino, l'avrebbe indotta ad andare a fumare una sigaretta in una via limitrofa e poi avrebbe abusato di lei: è questo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della Compagnia Milano Duomo relativamente alla violenza sessuale avvenuta lo scorso 6 febbraio vicino a una fermata di un tram a Milano. La vittima è una studentessa universitaria di appena vent'anni.

La ragazza avvicinata alla fermata del tram

A essere finito in manette è invece un uomo di 29 anni con precedenti di polizia e senza fissa dimora. Stando alla testimonianza della ragazza e alle immagini delle telecamere di video-sorveglianza, l'uomo si sarebbe avvicinata alla giovane che stava aspettando il tram in via Bligny. Le avrebbe chiesto l'accendino e poi le avrebbe chiesto di seguirlo per fumare una sigaretta. Arrivati in via Rontgen, l'avrebbe bloccata – afferendola dai fianchi – e violentata. La 20enne è riuscita a scappare grazie all'arrivo di una coppia di giovani che stava passando proprio in quella via.

L'uomo è stato trovato vicino a un parco

L'uomo è poi scappato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118: la ragazza è stata quindi trasferita in codice giallo alla Clinica Mangiagalli dove poi è stata accertata la violenza. I carabinieri si sono quindi subito dati da fare per risalire all'identità del responsabile. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, alle testimonianze e poi a ulteriori esami sulle tracce trovate sul luogo in cui si è consumata la violenza, è stato possibile trovarlo. I militari lo hanno arrestato in un parco pubblico vicino via Lodovico Montegani: è stato quindi arrestato e portato a San Vittore.