Ancora una frenata improvvisa sulla metro a Milano: M1 bloccata per mezz’ora, una decina di contusi Linea rossa della metro bloccata per diversi minuti a Milano tra Cairoli e Pagano a causa di una frenata automatica di sicurezza attivata da un treno. Attivati bus sostitutivi, ma non sono mancati i disagi.

A cura di Francesco Loiacono

Metro rossa Milano

Ancora una frenata improvvisa in metro a Milano. È accaduto nella mattinata di oggi, martedì 21 dicembre, su un treno della linea rossa, la M1. Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, pochi minuti dopo le 9 ha comunicato su Twitter che "la circolazione è momentaneamente sospesa tra Cairoli e Pagano", spiegando che il motivo è che "un treno ha attivato una frenata automatica di sicurezza". Sulla tratta interrotta sono stati attivati collegamenti sostitutivi mediante autobus ma ovviamente non sono mancati i disagi per chi ha scelto di utilizzare i mezzi pubblici, considerando che l'interruzione è arrivata in pieno orario di punta.

La circolazione è ripresa dopo alcuni minuti

Non è chiaro cosa abbia determinato la frenata d'emergenza del treno della metro rossa. Non si tratta di un problema sconosciuto: sulle frenate improvvise del 2019, che avevano causato anche diversi contusi, la procura di Milano ha aperto un'inchiesta che avrebbe individuato in un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza forniti dalla società Alstom la causa di alcune delle brusche frenate. Per quanto riguarda lo stop odierno, la circolazione dei treni sulla linea rossa è comunque ripresa dopo alcuni minuti, con rallentamenti dovuti alle ripercussioni dell'inconveniente.

Il bilancio: una decina di contusi

La brusca frenata di questa mattina ha avuto anche qualche conseguenza a livello fisico per alcuni dei passeggeri. Secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza 12 persone di età compresa tra i 26 e i 65 anni sono rimaste contuse e sono state assistite dagli equipaggi di sei ambulanze intervenuti sulla banchina della fermata Cairoli. Nessuna delle persone coinvolte è grave.