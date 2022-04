Ancora un incendio nell’ex baraccopoli di Piazza d’Armi: è il terzo in quattro giorni Nella giornata di oggi, sabato 9 aprile, è esploso un incendio in via Tosi a Milano: è il terzo in quattro giorni.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incendio in via Tosi a Milano: è la stessa zona in cui è stata sgomberata una baraccopoli alcuni giorni fa. Due incendi si erano sviluppati martedì 5 aprile e nella giornata di oggi, sabato 9 aprile, se ne è sviluppato un altro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno immediatamente provveduto a spegnerlo. Sull'evento si è espresso anche l'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli.

Granelli: Queste cose non ci fermano

"Queste cose non ci fermano", ha infatti scritto sul suo profilo Facebook. Oggi, anche a causa delle forti raffiche di vento, le fiamme hanno avvolto alcune baracche che, nei giorni scorsi, erano state demolite e pulite: "Non ci facciamo intimidire – continua Granelli – da chi tenta di opporsi alla riqualificazione e messa in sicurezza". Fortunatamente non si sono registrati né feriti né persone intossicate, ma la nube di fumo è stata visibile per chilometri. Per consentire tutte le operazioni di sicurezza, sono state chiuse anche alcune strade.

Lo sgombero di alcuni giorni fa

Lo sgombero è avvenuto lunedì 4 aprile. Gli agenti della Questura insieme ai carabinieri, i vigili urbani e all'Agenzia di tutela della salute avevano proceduto con lo sgombero di alcune baracche abusive. Durante l'operazione, erano stati trovati anche diversi animali che sono stati presi in carico da Ats. I tecnici poi stanno provvedendo alla pulizia dei rifiuti per poi procedere con la riqualificazione: "Insisterò al massimo per accelerare i lavori di chiusura dell'area a nord sulle vie Domokos e Tosi e a sud su via della Rovere /Forze Armate. L'area – ha concluso l'assessore – va chiusa e sgomberata tutta nel più breve tempo possibile e poi man mano si pulisce".