Cosa sappiamo della scomparsa di Rita Trevisan, la donna sparita da un mese Rita Trevisan Zara è scomparsa da un mese da casa sua a Baranzate (Milano): la donna era uscita da casa per andare a trovare una parente. Da quel giorno, nessuno ha però più sue notizie.

A cura di Ilaria Quattrone

Rita Trevisan Zara è scomparsa nel nulla lo scorso 4 febbraio. L'anziana, 86 anni e pensionata, è originaria di Baranzate, comune che si trova nella provincia di Milano. Sul caso indagano i carabinieri. Diverse aree del territorio milanese sono state sorvolate con gli elicotteri. Sono state effettuate panoramiche con i droni e utilizzati i cani molecolari. Nonostante il dispiego di forze, non si sa che fine possa aver fatto la donna.

La denuncia di scomparsa dei figli di Rita Trevisan Zara

Lunedì 5 febbraio, alle 13, i figli Marco e Roberto si sono presentati a casa della madre per pranzare con lei. I due, non trovandola, hanno presentato denuncia alla stazione dei carabinieri di Baranzate. Gli inquirenti hanno analizzato i filmati registrati dalle videocamere installate in zona e quelli della telecamera affissa sopra un mobile della sala di casa dell'86enne. I figli, infatti, avevano deciso di metterla perché la donna aveva iniziato a soffrire di un piccolo deficit di memoria breve.

Le ultime immagini di Trevisan Zara sono state registrate alle 15.19 di domenica 4 febbraio: ha indosso un piumino bordeaux e un foulard al collo ed è impegnata a raccogliere alcune cose. Dopo aver infilato il cellulare nella borsa e aver preso il portafogli, si è infilata le scarpe ed è uscita. È stata ripresa nuovamente a Ospiate, frazione di Bollate. Avrebbe percorso due chilometri e mezzo nonostante avesse un problema all'anca. Da quando è rimasta vedova, ha ridotto i suoi giri: casa di un'amica, chiesa e cimitero.

Il giorno della scomparsa è andata a trovare una parente

Il giorno della scomparsa è andata in via Confalonieri a Ospiate per far visita a una cugina. Alle 16 ha suonato al campanello. La parente, che è malata e sulla sedie a rotelle, le ha risposto e le due hanno scambiato alcune parole al citofono. Le telecamere però non l'hanno ripresa nel sentiero di ritorno. Un'autista di un bus ha affermato di averla lasciata davanti all'ospedale Sacco, ma l'orario che ha fornito non è compatibile. Il suo cellulare risulta spento fin dal momento dell'uscita dal suo appartamento.

Gli inquirenti non hanno trovato movimenti bancari sul suo conto. Inoltre prendeva la pensione minima che è di mille euro al mese. Le forze dell'ordine hanno ipotizzato che sia morte. Sono quindi alla ricerca di un cadavere.