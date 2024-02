Esce di casa domenica pomeriggio e non torna: si cerca Rita Trevisan di Baranzate Si cerca la 86enne Rita Trevisan: domenica 4 febbraio è uscita di casa a Baranzate (Milano) e non è più tornata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da ieri domenica 4 febbraio si cerca Rita Trevisan (Zara il cognome da sposata). Al momento si sa solo che la donna, di 86 anni, si è allontanata dalla sua casa di Baranzate, nel Milanese, verso le 15.30 e non è più tornata. I famigliari non riuscendo più a sentirla hanno dato l'allarme. Intanto è stato chiesto anche aiuto sui social: in un post Facebook i parenti hanno fatto sapere che l'anziana ha con sé un portadocumenti a tracolla con presumibilmente documenti di identità e cellulare che risulta però spento al momento. "I familiari temono che possa trovarsi in difficoltà".

Continuano le ricerche anche delle forze dell'ordine. Chi dovesse vedere questa donna non deve far altro che contattare i carabinieri al 112.