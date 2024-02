Il video che mostra le ultime immagini di Rita Trevisan, la donna scomparsa da dieci giorni Rita Trevisan è la donna di 85 anni che è scomparsa da Baranzate (Milano) il 4 febbraio scorso: i carabinieri hanno diffuso un filmato che mostra le ultime immagini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nessuno ha più notizie di Rita Trevisan, la donna di 85 anni che è scomparsa da Baranzate (Milano) domenica 4 febbraio. Nella giornata di oggi, venerdì 16 febbraio, i carabinieri hanno diffuso un video che mostra le ultime immagini dell'anziana. I familiari hanno presentato denuncia il 5 febbraio: il figlio 62enne si è infatti recato alla tenenza di Bollate.

Il giorno della scomparsa

Sulla base di quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Rho, Trevisan è uscita da casa con l'intenzione di far visita a una parente che vive proprio a Bollate. Non è mai entrata in quella abitazione.

I fotogrammi resi pubblici dai militari ritraggono la donna in via Milano a Bollate alle 16.01 del 4 febbraio: la zona è compatibile con il tragitto che avrebbe percorso per andare dalla familiare. Ma cosa sia successo dopo resta un mistero.

Il figlio: Potrebbe aver accettato il passaggio in auto di qualche malintenzionato

"Essendo una donna molto socievole, buona, che dà fiducia a tutti, potrebbe aver accettato il passaggio in auto di qualche malintenzionato e chissà dove è finita", ha detto il figlio Roberto Zara in un'intervista al quotidiano Il Giorno.

L'uomo è infatti certo che: "Mia madre non ha mai preso un pullman e non ci sono evidenze che confermano che possa averlo fatto quella domenica. Nessun testimone, nessuna telecamera che l’abbia inquadrata neppure nella zona di Roserio, dove c’è il capolinea". Sono diverse le zone perlustrate dalle forze dell'ordine e anche dai familiari: la donna però sembrerebbe essere sparita nel nulla.

I militari poi chiedono a chiunque possa averla avvistata di contattare il numero di emergenza 112.