Ancora in gravi condizioni gli anziani accoltellati in casa dal figlio Non sono ancora fuori pericolo i due genitori accoltellati nella mattinata di ieri 7 gennaio del figlio 28enne con problemi psichici. Entrambi sono stati sottoposti a lunghi interventi chirurgici.

A cura di Giorgia Venturini

Restano ancora in gravi condizioni i due genitori anziani accoltellati nella mattinata di ieri venerdì 7 gennaio dal figlio di 28 anni da tempo in cura per problemi psichiatrici. Entrambi sono stati sottoposti a lunghi interventi chirurgici: il marito, un uomo di 83 anni, è ricoverato al Policlinico di Milano, mentre la donna, di 63 anni, si trova intubata in terapia intensiva alla clinica Humanitas di Rozzano, alle porte del capoluogo lombardo. Le condizioni dell'83enne sono gravi ma stabili. Bisognerà attendere le prossime ore però per capire se la coppia è fuori pericolo.

La dinamica dell'accaduto

Intanto i carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. Dalle informazioni rese note dai militari si sa che l'aggressione è avvenuta verso le 8 di mattina nell'appartamento della coppia in via Cefalonia a Milano. Qui i soccorsi quando sono intervenuti hanno trovato la donna e l'uomo entrambi agonizzanti a causa delle profonde ferite alla gola e al torace. Autore del gesto sarebbe stato il ragazzo che poi è fuggito in auto prima di restare coinvolto in un incidente. Dopo essere stato fermato, è stato portato nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Paolo dove è stato piantonato dalle forze dell'ordine. Qui gli investigatori lo hanno interrogato: poco dopo gli è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di tentato omicidio.

La madre era già stata aggredita dal figlio

Cosa abbia spinto il 28enne a commettere quel gesto non è ancora chiaro. Ad oggi si sa per certo che il 28enne aveva già tentato di colpire la madre che però non ha mai presentato denuncia. Come riportato a Fanpage.it, il 28enne aveva aggredito la madre già a dicembre. In quella occasione la donna non aveva riportato gravi ferite. Aveva deciso di non presentarsi dai carabinieri per denunciare il figlio.