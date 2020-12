L'effetto del sovraffollamento nel centro di Milano per lo shopping natalizio si fa sentire anche sui mezzi pubblici del capoluogo lombardo. Nella giornata di oggi, sabato 19 dicembre, l'accesso alle stazioni è stato chiuso ripetutamente per non superare la capienza consentita. Lo ha reso noto Atm, l'azienda dei trasporti milanese.

Atm: tornelli chiusi 150 volte a Milano

Per 150 volte fino alle 16 i tornelli di alcune stazioni della metropolitana di Milano sono stati chiusi per evitare sovraffollamento sui mezzi, o meglio per rispettare il limite di capienza del 50 per cento deciso dal governo come norma anticovid. Moltissime persone che si sono riversate in centro utilizzando le linee della metro. Per questo in più occasioni sono risuonati dagli altoparlanti gli avvisi che i tornelli erano chiusi per il tempo di liberare la banchina. Interruzioni durate solo pochi minuti, prima di riaprirli. L'annuncio che si è sentito soprattutto nelle fermate di interscambio come quella di Duomo, di Centrale e di Cadorna. A Duomo, Loreto e Cadorna è stato anche chiuso il passaggio da una linea all'altra della metropolitana, sempre per controllare il flusso di viaggiatori.

Dal 7 gennaio i negozi aprono alle 10.15

Il problema dei mezzi pubblici è tra quelli che preoccupano maggiormente le autorità cittadine. Anche in vista della riapertura delle scuole. “Dal 7 gennaio i negozi di Milano, esclusi gli alimentati e i bar, apriranno alle 10.15 e così scaglioniamo un po’ gli orari della città”. Ha annunciato ieri il sindaco Giuseppe Sala, spiegando di avere ricevuto conferma dal Prefetto che la misura sarà adottata dopo le vacanze in attesa da capire se gli ingressi degli studenti saranno scaglionati.