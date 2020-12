A Milano dal 7 gennaio i negozi apriranno alle 10.15, dopo l'ora di punta in cui si spostano pendolari e studenti. Una misura per evitare assembramenti sui mezzi pubblici, come ha annunciato il sindaco, Giuseppe Sala.

Apertura dei negozi posticipata per evitare assembramenti sui mezzi

"Mi ha appena scritto il prefetto Renato Saccone – ha spiegato Sala intervistato da Sky Tg24 -, perché dal 7 gennaio i negozi di Milano, esclusi gli alimentati e i bar, apriranno alle 10.15 e così scaglioniamo un po' gli orari della città". La decisione è stata presa in attesa di sapere se le scuole superiori apriranno subito dopo le vacanze invernali anche le scuole e se saranno organizzati orari scaglionati.

Zona rossa? Niente da eccepire

Il sindaco di Milano ha detto inoltre di non essere contrario a una zona rossa nazionale, ma chiede certezze al governo. "Mi pare che si stia andando verso una situazione del genere e io non ho nulla da eccepire", ha detto rispondendo a una domanda sull'adozione di misure drastiche nei giorni di festa. "Lo sapremo oggi pomeriggio", ha aggiunto il primo cittadino. Che poi ha invitato l'esecutivo a dare risposte: "Noi sindaci delle città capoluogo di provincia abbiamo una riunione con il presidente Fontana. Alla fine quello che noi chiediamo è certezza, di sapere le cose e di permettere che ci si organizzi".

"Questa mattina è venuto a trovarmi un mio amico chef per regalarmi un panettone e mi raccontava che ogni volta che apre e chiude il ristorante mette duemila euro sul tavolo. E quindi dice che lo si sappia, dopodiché ci organizziamo. Quindi il punto è questo: la stabilità rispetto alle decisioni", ha concluso Sala.